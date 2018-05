Karla Tarazona y Leonard León se vuelven a encontrar en juzgado [VIDEO y FOTOS]

Karla Tarazona y Leonard León se vieron las caras en el Primer Juzgado de Familia, luego que el juez admitió la demanda que el cantante le interpuso por ‘violencia familiar y psicológica’.

Ambos llegaron a la sede judicial, ubicada en la avenida Abancay, acompañados de sus abogados.



“No hubo ningún acuerdo... Como dice el juez, a veces el que demanda termina siendo demandado. Pero todo se lo dejo a mi abogado”, dijo Karla al salir del juzgado.



También mencionó que irá hasta el final con este proceso.

“De buena gente no se saca nada, no habrá (conciliación), ya tuvimos una, pero fue por alimentos, esto es otro caso”, detalló.

En otro momento, Tarazona recordó que León ya fue sentenciado por maltrato.



“Hay que recordarle que fue sentenciado por haber golpeado y maltratar a una mujer, muy aparte de un castigo por manejar ebrio”, precisó.



¿Crees que su pareja (Olenka Cuba) le ha metido ideas?

No sé si alguien le está aconsejando.



¿Cómo queda el tema de tus hijos?

Los niños no tienen nada que ver en asustos legales, cuando ellos (los padres de sus hijos) pidan verlos, lo pueden hacer.

Por su lado, Leonard, quien acudió en muletas, indicó que solo quiere justicia.



“Iré hasta las últimas consecuencias, como tiene que ser. ¿Qué le pido a la Justicia? Justicia, así de simple”, argumentó. (B. Pashanasi)