QUÉ FUERTEEE. Karla Tarazona y Leonard León se vienen enfrentando en redes sociales, luego que el cumbiambero le reclamara por quitarles a sus hijos el celular que les regaló para mantenerse comunicados. Según la locutora, se trataba de un equivo viejo y roto y aseguró que no quiere exponer a sus pequeños a mucha tecnología por su edad.

El cantante mostró audios de conversaciones con su hijo mayor y arremetió contra la empresaria. Incluso la mandó a estudiar y resaltó que no terminó el colegio. “Por qué no vas y terminas el quinto año o te preocupas en seguir una carrera de estudios en vez de optar por lo más fácil... utilizarme a mí y a mis hijos para que figures”, dijo molesto en sus historias de Instagram.

Karla Tarazona no se quedó callada y dijo que el hecho de que haya tenido la oportunidad de estudiar no lo hace buen padre y enfatizó en que es un maltratador de mujeres. Por su parte, Rafael Fernández sacó cara por su esposa.

“¿Quién dijo que se necesita estudiar para poder emprender, ella solo necesito que yo le diga, confio en ti, para que sea una perfecta jefa de marketing, gracias a ella, EggTreme se posicionó como marca y sin tanto libro de por medio logró lo que otros no logran”, dijo el ‘huevero’ en Instagram.

Leonard León manda a estudiar a Karla Tarazona y Rafael Fernández le contesta con todo

LEONARD ARREMETE CONTRA KARLA

Leonard León le siguió contestando a su expareja y aseguró no ser ‘como OTROS que aceptan lo que tú dices’. “Siempre voy a reclamar lo que es justo para mí y mis hijos... así que no me quedaré callado como hace mucho tiempo lo hice y permití que me generes una mala imagen”, acotó el cantante.

Asimismo, indicó que ella no es un buen ejemplo para sus hijos. “Si cuento cada perlita tuya, fácil es criticar a un hombre pero cuando una mujer involucra rápido a sus hijos con otras personas? qué es eso? Cuando siempre los expones para venderla la gran familia feliz”, indicó.

Finalmente, aseguró que Karla Tarazona quiso ‘hacerse la víctima’ hablando de su falta de estudios. “Tú solo optaste por lo más facil, ‘opinóloga de programas faranduleros’”, arremetió Leonard León.

Leonard León amenaza a Karla Tarazona https://www.americatv.com.pe/

