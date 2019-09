Karla Tarazona: "Leonard León me metió una patada cuando estaba embarazada y con mi hijo en brazos"

En 'El Valor de la Verdad ', Karla Tarazona reveló que Leonard León, su expareja, la agredió en distintas oportunidades. El cantante, según la conductora, la pateó en una ocasión cuando estaba embarazada y con uno de sus hijos en brazos.

Karla Tarazona contó un delicado episodio en el sillón rojo sobre Leonard León , con quien mantuvo una relación de 7 años y tiene dos hijos. La exactriz cómica precisó que llegó a denunciarlo pero luego retomó la relación.

"Nunca cuento lo que ocurre en mi vida sentimental. Fueron varios episodios. No se lo contaba a nadie, me alejé de mi familia sentía que era mi problema. No te podría especificar cuantas veces. Hay muchas cosas que anulé en mi cabeza porque para mí no son buenas, prefiero no recordarlo", indicó.

Karla Tarazona contó a detalle la escena que más la marcó y que la convenció para que diera por terminada la relación, de manera definitiva.

"Estaba con mi mamá en mi casa. Hubo un problema, comenzó a tener cólera. El tema era el alcohol. Me metió una patada, estaba con mi hijo cargado y embarazada. En ese momento decidí separarme por los niños, nunca me había golpeado delante de ellos", precisó.

