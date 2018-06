Karla Tarazona: Leonard León molesto tras declaraciones de Mónica Cabrejos y Mariella Zanetti [VIDEO]

‘Me hacen daño, no me quieren ver feliz’, señaló Leonard León , después que Mónica Cabrejos y Mariella Zanetti dejaron entrever que habría sido violento con Karla Tarazona .



“Estoy viviendo una etapa feliz de mi vida con Olenka (Cuba), mi novia, y es incómodo que hablen este tipo de cosas sin pruebas. Por eso, mi abogado está revisando todo porque voy a tomar medidas legales, siento que me hacen daño, no me quieren ver feliz”, aseguró Leonard León .



Es cierto, nadie ha presentado pruebas, pero ¿existieron esos hechos de violencia contra Karla?

No voy a hablar de temas del pasado, ya quedaron atrás. Estoy en un momento feliz de mi vida, quiero tranquilidad para mi familia. Todo esto ha surgido por la demanda que le interpuse a Karla por violencia psicológica.



¿Cómo va ese caso?

He presentado las pruebas de lo que ella dijo en el programa de Beto Ortiz, y bueno, cada vez que puede habla mal de mí. Lo único que quiero es que deje de mencionarme.



El abogado de Karla asegura que ejerciste violencia psicológica contra tus hijos por estar ausente en sus cumpleaños...

A mis hijos nadie los tiene que mencionar. Yo solo espero el fallo final del juez y que todo se termine. (E. Castillo)