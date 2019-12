Karla Tarazona contó que Leonard León tiene olvidados a sus dos menores hijos e incluso señaló que el cantante ni los saludó por Navidad.

¿Es cierto que mandó los regalos por delivery?

Hace dos días que estoy en casa de mi tía, no sé si mandó o no.

¿Pero llamó a saludar a tus hijos por la Nochebuena?

No. Ni su número sabemos. No llamó ni dio señales de humo. De repente no tenía señal en donde vive (risas). Seguro estará esperando que la jueza le diga: ‘Anda a verlos’, porque nadie le prohíbe ver a los bebes y eso demuestra que no soy una persona intransigente.

¿Hace cuánto tiempo que no se comunica o ve a tus hijos?

Desde el Día del Padre, desde esa fecha desapareció. Seguro aparecerá para el año que viene, para la misma fecha y solo a tomarse la foto para el Facebook. Emocionalmente los perjudica, porque no es normal presentarse una vez al año. Eso desestabiliza a mis hijos.

Karla también afirmó que Christian Domínguez ha cambiado desde que terminó con 'esa relación'. (Foto: GEC)

Por cierto, Christian Domínguez publicó una foto y video donde se le ve con tus tres hijos...

A raíz de que terminó esa relación (con Isabel Acevedo) es otro. Se nota que cuando estás con alguien tóxico no te ayuda a ser mejor.

Parece que Christian y Pamela están pensando ‘encargar a la cigüeña’, porque fueron captados viendo ropa para bebes...

Ni idea. Es su vida y es un tema de él. Yo solo veo por mis hijos.

Ahora que Christian y Pamela son pareja, ¿permitirías que ella comparta momentos con tu hijo Valentino?

Es un tema delicado porque considero que todo tiene un proceso y tiempo, pero claro que llegará el momento y seguro que la conocerá, pero todo a su debido momento. (L. Gamarra)