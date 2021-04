Después de ejercer su voto en la ‘Institución Educativa 6090 José Olaya Balandra’, Karla Tarazona manifestó que se siente una madre dichosa porque está viendo crecer y avanzar a sus tres hijos. Además, contó que el último sábado fue el cumpleaños de su mayor hijo, Stephano, quien cumplió 11 añitos de edad, sin embargo, este acontecimiento pasó desapercibido por su padre, el cantante Leonard León, quien no tuvo el gesto de llamar o enviar un mensaje para saludar a su pequeño por su onomástico.

De otro lado, no dudó en responder a Isabel Acevedo, quien le mandó una ‘chiquita’ a la conductora, pues días atrás dijo que estaba ‘tranquila, feliz y que todavía era joven’, en clara alusión a la locutora radial. La esposa del empresario Rafael Fernández aseguró que no perderá su tiempo respondiendo a la bailarina, pues tiene 20 años frente a televisión y resaltó que jamás ha protagonizado algún escándalo o le han hecho fama de ‘roba maridos’.

Karla, ¿Qué esperas del nuevo Presidente de la República?

Espero que traiga cambios positivos para el país, sobre todo pensando en el pueblo peruano y no en su propio beneficio. Lo primero que necesitamos es que se acepte la vacuna peruana y salvemos la vida de muchos peruanos.

Por cierto, el sábado fue cumpleaños de tu hijo Stephano, ¿Cómo la pasaron?

Felices y tranquilos en casa. Cumplió 11 años, cada cumpleaños de mis hijos me llena de felicidad porque los veo que crecen sanos y siguen avanzando gracias a Dios. Eso es mi mayor logro. Felizmente trabajo duro y no ando mendigando, pero eso sí… hay que hacer cumplir las responsabilidades a los padres.

Karla Tarazona sigue un proceso legal contra Leonard León por la pensión de sus hijos. (Foto: Instagram / @latarazona / @leonardleoncito)

¿Leonard saludó a su hijo por su cumpleaños?

No empañes mi felicidad con cosas que no existen, sobre todo ese ser humano o lo que sea. La gente prefiere hacer propaganda a políticos en vez de saludar a su propio hijo.

De otro lado, Isabel Acevedo dijo que no se juntaría contigo en un programa u evento… ¿Tú tendrías algún problema con eso?

No hay forma, no me junto con ese tipo de gente, no me interesa, ni por rating ni por plata ni por nada. Simplemente no existe, que hagan sus shows solos.

Hace unos días te mandó una indirecta, pues dijo que era una mujer que vivía ‘tranquila, feliz y que era joven’… ¿Te parece que lo dijo sarcásticamente?

Estoy más preocupada en el futuro de mi país que en la vida de ese ser humano, a mucho orgullo y a mis 38 años puedo decir que jamás me he visto involucrada en escándalos ni me han hecho fama de roba maridos. Tengo 20 años trabajando en televisión, así que lo que diga me va y me viene. No existe.

El sábado reemplazaste en la conducción a Mónica Cabrejos en ‘Al sexto día… ¿Cómo te sentiste?

Súper bien, pero a la vez triste por lo que está pasando Mónica, así como ella hay muchas personas que han tenido que pasar por estos momentos difíciles.