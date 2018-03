Las cosas no parecen mejorar para Karla Tarazona. A la conductora se le suma una preocupación más, pues la novia de su expareja y padre de sus hijos, ha sido vinculada nada más y nada menos que con Gerald Oropeza.

Pero eso no es lo peor. Karla Tarazona tiene que sumar a su lista de preocupaciones, un amenazador audio enviado por la madre de Olenka Cuba, actual novia de Leonard León.

En el audio se escucha decir a la suegra de Leonard León que ella tiene una "familia poderosa" y que no sabe con quién se está metiendo Karla Tarazona. Todo con la finalidad que la conductora evite hablar de su hija en los medios.

"Simplemente, para mi tú no eres nada y no vales la pena. Tú no conoces a mi hija para que te pongas a hablar de ella y no conoces a mi familia. No sabes que yo tengo detrás una familia poderosa, que también son profesionales y también tengo abogados en mi familia", le dijo la suegra de Leonard León a Karla Tarazona.

"No te metas con mi hija. Porque mi hija es una chica de su casa. Lo que le pasó a ella es algo fortuito y eso lo saben muchos periodistas. No te metas con mi hija porque esto es algo muy delicado. Te lo advierto" , se escucha decir a la suegra de Leonard León, ex de Karla Tarazona.

Como era de esperarse, Karla Tarazona se mostró muy preocupada por los amenazantes mensajes enviados por la madre de Olenka. Por esa razón, decidió denunciar a la señora y mantenerse alejada de las declaraciones sobre el tema.

A pesar de las críticas, Leonard León y Olenka Cuba se han mostrado más unidos que nunca. Esto tiene preocupada aún más a Karla Tarazona, quien teme por la seguridad de sus hijos al lado del cantante y su nueva pareja.

