¿Karla Tarazona está molesta por posible boda de Leonard León con Olenka Cuba? [VIDEO y FOTOS]

Karla Tarazona dijo que no le provoca ninguna emoción el enterarse que Leonard León se casaría con Olenka Cuba y mantiene su decisión de que sus hijos no la vean.



“Si él (Leonard) se quiere casar, pues qué hago, no tengo por qué felicitarlo. En su momento lo haré con mis hijos, a ellos les desearé toda la felicidad del mundo”, comentó Karla Tarazona.

A su vez, contó que no le ha prohibido a Leonard León ver a los niños, pero no desea que Olenka Cuba comparta con los menores.

Olenka Cuba rompe su silencio

“Él puede ver a sus hijos, pero no su enamorada. Mis pequeños salen con su nana y me tiene al tanto de todo. Yo decido lo que pasa con mis hijos, viven bajo mi techo y están a mi cuidado”, añadió Karla Tarazona.