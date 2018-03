Karla Tarazona: Pareja de Leonard León, Olenka Cuba, rompe su silencia y dice esto [VIDEO]

¡No se calla más! Olenka Cuba , relacionada con Gerald Oropeza y actual pareja de Leonard León , habló con Amor de Verano y contó su versión de los hechos. La nueva pareja del ex de Karla Tarazona no se guardó nada.

En la entrevista, Olenka Cuba contó que le angustia sentirse tratada como una delincuente. Además, reveló que se encuentra pasando un bonito momento sentimental junto a Leonard León y no dejará que Karla Tarazona termine su relación.

Según Olenka Cuba, Leonard León le demuestra día a día que la ama y ella también demuestra su amor hacia el cantante sin problemas. Ahora, ella quiere contar su verdad para que Karla Tarazona deje de mencionarla en los programas de televisión.

Mensajes de Karla Tarazona a Leonard León

Como se recuerda, recientemente se reveló que la nueva pareja de Leonard León había estado vinculada con Gerald Oropeza. Rápidamente, Karla Tarazona salió a declarara y pidió que la nueva pareja de su ex no se acercara a sus hijos.

Incluso, la madre de la misma Olenka Cuba mandó un audio a Karla Tarazona en el que le pide en tono amenazador, que deje de mencionar a su hija pues no sabía la "familia poderosa" que tenía y los abogados que podrían ayudarla.

Por otro lado, Leonard León, cansado de los ataques de Karla Tarazona contra su nueva pareja, Leonard León decidió mostrar unos mensajes enviados por su exesposa antes de que se supiera que él mantenía una relación con Olenka Cuba.



En los mensajes, Karla Tarazona le advierte que no quiere a la joven de 23 años cerca a sus hijos por sus relaciones pasadas. Incluso, la ex de Christian Domínguez le deja en claro que si no le hace caso, ella misma haría público el romance de Leonard León con Olenka Cuba.



Olenka Cuba rompe su silencio

