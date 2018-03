Karla Tarazona: Leonard León se pronuncia y destruye a su exesposa con estas declaraciones [VIDEO]

Mientras que Leonard León afirma que la madre de sus hijos ahora busca hablar de él para que la contraten en algún evento y 'facturar', Karla Tarazona dijo que no se quedará callada luego que Lucila Veramatos, madre de Olenka Cuba, actual pareja de Leonard León, le advirtió que no se meta con su hija.

“Se equivocaron si pensaron que con un audio me podían callar, no existe la persona que pueda hacerlo. A mí me preocupan mis hijos y voy a mostrar las pruebas pidiendo mis garantías. Además, yo hablo sobre farándula, no de temas policiales”, señaló Karla Tarazona en ‘Amor de verano’.

Luego, Karla Tarazona se refirió a Leonard León, su expareja y padre de sus hijos, como ‘pegalón’. “Espero no verla (a Olenka) en un tiempo denunciando a Leonard como lo hizo la otra chica”, sentenció.

Karla Tarazona le responde a Isabel Acevedo

MOLESTO

En tanto, el cantante Leonard León dijo que estaba cansado de los ataques de su exesposa, Karla Tarazona, quien ahora busca ‘facturar’ con él y su novia, como lo hizo con Christian Domínguez y ‘Chabelita’.

¿Cuál fue la intención del audio que le envió la mamá de Olenka a Karla?

Ese día, el jueves pasado, estaba en casa de la señora y en televisión se anunciaba que Karla hablaría de Olenka en ‘Amor de verano’. Por eso, la señora, como madre, defendió a su hija. Es algo que cualquier haría, pero nunca la amenazó. Además, en qué cabeza se le ocurre (a Karla) pensar que voy a permitir que le hagan daño a mis hijos, sus palabras son desagradables, me da pena.

¿Por qué reaccionaría Karla de esa manera?

Ella solo trata de victimizarse. Ahora quiere agarrársela conmigo, para tener pantalla y que la contraten en algún evento. Nadie tiene derecho a mancillar la honra de otra persona, hay que trabajar y ganarse el dinero honradamente.

Además, en una entrevista te calificó como ‘pegalón’.

Ya he conversado con mis abogados sobre todo lo que ha dicho. Todo tiene un límite, no le tengo miedo ni me voy a quedar callado. Si se mete con ella, se mete conmigo.

¿Y es cierto que has abandonado a tus hijos?

Totalmente falso, solo estoy dedicado a mi trabajo, pero no los he abandonado. Ellos son el motor de mi vida.

