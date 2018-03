Karla Tarazona: Leonard León es puro amor con Olenka Cuba, amiga de 'Tony Montana' [VIDEO y FOTOS]

Sin darle importancia a los comentarios de Karla Tarazona, el cantante Leonard León se mostró más amoroso con su actual pareja, Olenka Cuba, e incluso la defendió en sus redes sociales.



Cansado de que vinculen a su enamorada con el acusado de narcotráfico Gerald Oropeza, Leonard León dijo que ‘todos cometen errores’.



“Me encanta estar a tu lado”, posteó ayer el cantante en sus redes, compartiendo una foto con Olenka. En tanto, ella casi de inmediato le respondió: “Cada día me enamoro más de ti”.



De esta forma, la relación se ha fortalecido, a pesar de las críticas de Karla Tarazona, quien, además, pidió garantías para su vida y la de sus hijos.



“Me siento feliz, estoy enamorado. Todos tenemos derecho a estarlo, y vivimos una etapa maravillosa. No le hacemos mal a nadie y vamos a defenderla”, enfatizó Leonard León.

AMIGA DE ‘TONY MONTANA’

En el 2015, Olenka Cuba estuvo junto a ‘Tony Montana’ (Gerald Oropeza) en su camioneta Porsche, cuando fue atacada a balazos en San Miguel, tras regresar de un viaje de placer en Cancún.



En esa oportunidad, Olenka negó ser pareja de Oropeza, (hoy encerrado en el penal de Challapalca) y menos aun haberlo ‘sembrado’, como se especuló.



“No tuve una relación sentimental con Gerald, solo es mi amigo. Me invitó al viaje porque se venía mi cumpleaños, pero no lo frecuentaba, no iba a sus fiestas”, declaró Olenka, quien tras las investigaciones no fue denunciada.

La nueva pareja de Leonard León sería Olenka Cuba

PIDE GARANTÍAS

Días atrás, Karla Tarazona dijo que pediría garantías para ella y sus hijos al conocer que Leonard León tenía una relación con Olenka.



“No me interesa su vida privada, pero sí me interesa lo que rodea a mis hijos. Como mamá, me preocupa con qué tipo de personas se están rodeando mis hijos... Mi abogado está pidiendo garantías para mí y mis hijos”, precisó Karla Tarazona.