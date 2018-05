Karla Tarazona afirma que Leonard León cumple con pensión de sus hijos [FOTOS]

Karla Tarazona reconoció que Leonard León está cumpliendo con la pensión de sus hijos, pero no los ha visitado. “Sí, está cumpliendo con las pensiones de los bebés. No los viene a ver porque tiene una lesión en la pierna”, añadió.



Por otro lado, Karla Tarazona indicó que le envió una carta notarial al abogado de Christian Domínguez, Manuel Risco, por afirmar que había cometido el delito de desobediencia a la autoridad al celebrar el cumpleaños de su hijo Valentino sin comunicarle al ‘Wachimán’.



“Le he enviado una carta notarial al abogado de Christian para que se rectifique porque me ha culpado de un delito, en todos los medios de prensa, y él no es un juez”, comentó Karla Tarazona.