Karla Tarazona no perdona. La conductora se burló de que Leonard León se queje sobre las pensiones que cobran los colegios, pero que no se haga cargo de la pensión de sus hijos. El cantante respondió tildando de tóxica a la conductora y diciendo que sus pequeños son becados en el colegio que estudian. Tarazona no soportó el insulto y mostró pruebas de que el cumbiambero no le pagó la pensión de abril y que sus hijos no tienen beca en la institución que estudian.

Ni el coronavirus frena sus peleas. Karla Tarazona se mostró más dura que nunca con Leonard León por tildarla de tóxica, la conductora le recordó al cantante que tiene una sentencia por violencia contra la mujer. “Que más tóxico que eso”, escribió la conductora de televisión en su cuenta de Instagram.

Además, Leonard León indicó que siempre le pasa la pensión de sus hijos, sin embargo, que este mes por la pandemia y por la enfermedad que le aqueja no pudo hacerlo. No obstante, Karla Tarazona indicó que ella no puede poner de excusa la pandemia porque sus hijos igual necesitan qué comer.

Karla Tarazona continuó quejándose sobre la actitud de Leonard León y mostró chats con el director del colegio, en los cuales se afirma que los menores no son becados como habría dicho el cantante. “Eso pasa por no estar presente en la educación y formación de tus hijos. No todo es plata encima atrasada”, finalizó la conductora en sus historias de Instagram.

