Karla Tarazona desenmascaró a Leonard León, quien había indicado que la conductora no la dejaba ver a sus hijos y que le hace mala fama como padre. Sin embargo, la ‘influencer’ mostró algunos chats en el programa de Magaly Medina para sostener que estaba mintiendo.

“Hay mucha gente que puede pensar que soy un mal padre, que no los quiero ver. Y no es eso, lamentablemente, por la otra parte hay trabas”, dijo el cantante dejando entrever que la exmodelo tenía la culpa.

Karla Tarazona respondió y mostró que Leonard León “tiene régimen abierto”, o sea, que tiene horas para visitar a sus hijos, pero que, según la conductora, “hasta ahora no cumple”.

Sin embargo, el cantante se quejó que “no tienes que ponerle condiciones” si quieres ver a sus hijos.

“Se le ha dado todas las facilidades: te doy carro, en avión, en bus, en burrito. Pero, lamentablemente, la negativa no es de este lado, sino del otro lado”, se defendió Karla Tarazona.

Leonard León dijo indirectamente que su expareja no quiere que vea a sus hijos, sin embargo, Karla Tarazona sostuvo que ella no le ha hecho mala fama, pero con las “acciones pintan a cada persona”.

Trome - Karla Tarazona y Leonard León enfrentados (Magaly Tv. La firme)

“La jueza le dijo si se podía comprar un celular para que los niños se comuniquen directamente con usted y él respondió que no tenía dinero. Y mi esposo, muy amable, les dio el teléfono para que se comuniquen con su papá”, dijo.

Leonard León desconoció que Rafael Fernández, esposo de Karla Tarazona, haya hecho lo que dijo la exmodelo, pero ella respondió contundentemente.

“Rafael Fernández es mi esposo, un empresario muy exitoso, que fue el que les dio el teléfono que tú no les pudiste dar. Rafael Fernández es la persona que cumple emocionalmente lo que tú no sabes hacer hasta el día de hoy. Y es quien aporta lo que tú hasta el día de hoy no has dado a tus hijos”, concluyó.

