Karla Tarazona y Leonard León tuvieron ayer una audiencia virtual por la reducción de alimentos que está solicitando el cumbiambero.

“Él ha dicho ante la jueza Guisela Calderón que su carga familiar aumentó porque ahora mantiene a su mamá y no tiene ingresos porque ya no canta, y por eso deben reducir la pensión, que no paga y ni visita a sus hijos. Karla se está haciendo cargo de todo hace 10 meses y la deuda por alimentos es de 30 mil soles”, contó el abogado de Tarazona, Daniel Leiva.

Karla, ¿crees que Leonard se está victimizando?

En esta época abundan las víctimas, son hombrecitos para pegar y ‘chupar’, pero a la hora de afrontar las responsabilidades se hacen la ‘pipí’.

¿Seguirás con el juicio?

Hasta el final.

Leonard comentó ante la jueza que solo buscas meterlo preso…

Las leyes son iguales para todos.

¿Cuándo te abonó dinero para la pensión?

Hace 11 meses y fueron 300 soles. Además, en la audiencia ni siquiera solicitó ver a sus hijos, están en su lista de espera.