Karla Tarazona: "Leonard León tendría que llevar terapia para sostener una buena relación por los niños"

Karla Tarazona señaló que el padre de sus hijos, el cantante Leonard León, será su ‘calvario por toda la vida’.



“Él (Leonard León) va a ser mi calvario toda mi vida, eso va a ser siempre porque es el papá de mis hijos. Es una persona con quien no me volvería a sentar a conversar algo porque no tiene lógica. Tendría que llevar terapia para sostener una buena relación por los niños”, expresó.



Leonard admitió que es violento con las mujeres, pero solo de manera verbal...

Bueno, la sentencia que ha tenido con Viviana Montaño no dice que ha sido maltrato psicológico, y de parte mía, tiene una denuncia por maltrato físico. Lo que pasa es que ahí (en el sillón rojo) cada uno cuenta su verdad.