Karla Tarazona a Leonard León: "No ve seis meses a sus hijos, imagínense lo que hará con sus otros hijos"

La animadora Karla Tarazona arremetió contra Leonard León e indicó que no es un buen padre, pues no ve a sus pequeños hace seis meses, al enterarse de que el cantante desea tener 3 o 4 hijos más con su actual pareja, Olenka Cuba.



“Qué lindo. No ve seis meses a sus hijos, imagínense lo que hará con sus otros hijos... Un hombre que hace eso con sus dos hijos, lo hará con todos. Una persona que no es buena con sus propios niños, jamás será un buen amigo, buen esposo ni nada”, escribió Karla Tarazona al leer las declaraciones de Leonard León.



Recordemos que ella ha señalado en repetidas oportunidades que el cumbiambero solo cumple con depositar las pensiones de sus hijos, pero no los visita ni los llama por teléfono.



Luego, precisó que el cantante no es ningún ejemplo para la juventud.



“Qué buen ejemplo para la juventud porque piensa en su hijo, pero solo en el actual, porque los demás no importan”, agregó la modelo.



Actualmente, Leonard y Karla tienen varios juicios pendientes, y todo se resolverá en el Poder Judicial.