Karla Tarazona molesta con Leonard León [VIDEO y FOTOS]

Karla Tarazona arremetió contra Leonard León , después que el músico señaló que no le importaría que termine en prisión, tras haberla demandado por maltrato psicológico.



“Ahí te das cuenta qué tipo de psicología tienen las personas. ¿Qué se puede pensar de una persona que se pelea por Instagram, que menta la madre a las personas que escriben? Ustedes saquen sus propias conclusiones”, manifestó Karla Tarazona .



A ti jamás se te ha escuchado deseándole el mal a Leonard…

Pude hacer muchas cosas, no las hice. Dadas las circunstancias, se va a proceder según lo que mi abogado me indique. Queda claro que uno no puede ser buena persona. Esperaré el tiempo indicado para proceder de la forma que lo tenga que hacer. Cada uno tendrá que ‘apechugar’ lo que ha hecho.



¿Crees que Leonard está bien psicológicamente?

¿Ven algo razonable en una persona que se expresa de esa forma?



¿Dejarás que siga frecuentando a tus hijos?

Es una situación complicada, sin embargo, acataré lo que diga el juez. Uno sabe cuál es la realidad, pero a veces hay que recurrir a la justicia para que se ponga un orden.



Mariella Zanetti y Sara Manrique comentaron que muchas veces te vieron con moretones y chichones, que habrían sido producto de los golpes de Leonard…

No puedo callar a mis amigas, tampoco pienso desmentir a nadie, agradecí y sigo agradeciendo el apoyo de mis compañeros. No soy mentirosa.



Alfonso ‘Puchungo’ Yañez salió en tu defensa y dijo que los golpeadores merecen un castigo…

Esto (declaraciones de Leonard) también es un maltrato psicológico, por la forma cómo se expresa, sin embargo, confío en la justicia. (L.Gamarra)