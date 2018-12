Karla Tarazona sobre madre de Isabel Acevedo: "Es una vergüenza para 'Chabelita'"

Karla Tarazona se refirió a la denuncia que le hicieron a la mamá de la ‘Chabelita’, Rosa Arenas, por una supuesta agresión y dijo que es ‘una vergüenza para la hija’.



La madre de la bailarina fue acusada por dos mujeres, que son sus vecinas, de insultarlas y agredirlas físicamente porque dejaron su camioneta ‘mal estacionada’.



“A mí me han preguntado sobre el tema porque es algo público... es una vergüenza que las personas, en estos tiempos, estén en este tipo de pleitos cuando la calle no es de nadie y lleguen al extremo de estar pegándose. Encima, insultándose de ‘chola’, ‘india’... qué pena y vergüenza para la hija que no tiene nada que ver, pero cuando uno es personaje público, te va a salpicar”, señaló Karla Tarazona en ‘En exclusiva’.



En otro momento, la conductora dijo que no está de acuerdo con los actos de violencia.



“La agresión, jamás la voy a aplaudir. Lamentablemente, estamos en una situación en la que nadie tolera a nadie, imagínate a lo que estamos llegando”, indicó.



NIEGA AGRESIÓN

​

En tanto, la bailarina Isabel Acevedo desmintió que, junto a su madre, hayan agredido a sus vecinas.



“Es una lástima que existan este tipo de episodios, personas que se aprovechan de todo para salir en televisión o ser personajes públicos. Qué fácil que llamen a programas a decir mentiras o versiones a su conveniencia”, acotó Acevedo, quien recibió el respaldo de su pareja Christian Domínguez.



“Mi vida... de qué te extrañas si la gente siempre ha sido así, la maldad y mentira jamás han dejado de existir, al contrario, cada día es más. Y respecto a algunos programas y alguna prensa... recuerda lo que siempre dice mi papá: la porquería y la carroña solo la recogen los carroñeros. Ya sabes”, fue el mensaje que le dejó el cumbiambero a la ‘Chabelita’ en redes sociales.