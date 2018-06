Karla Tarazona siempre es clara y directa con sus opiniones. Por eso, la conductora de TV no dudó en dedicar un extenso mensaje en redes sociales por el Día del Padre y aclaró que padre no es quien da una mensualidad, sino quien pasa tiempo de calidad con sus hijos.

A través de su cuenta Instagram , Karla Tarazona dejó en claro que los padres no son perfectos, pero cada uno busca ser la mejor versión de uno mismo por y para sus hijos. Pese a que no menciona los nombres de Christian Domínguez y Leonard León, sus seguidores no dudaron en señalarlos.

"Gracias mis corazones por hacerme tan feliz, no necesitamos una fecha especial para celebrar porque todos los días me sorprenden. Feliz día del padre, feliz día a las que cumplen doble función. Padre no sólo es el que cumple con la mensualidad. Eso es fácil. Cuando eres papá de verdad te das cuenta que los sentimientos y los momentos vividos valen más que cualquier cosa ", escribió en su cuenta Instagram Karla Tarazona.

La conductora de Trapitos al Aire manifestó que en su caso, celebraba el Día del Madre y del Padre y que no eran solo 2 días sino todo el año. Para evitar la polémica, Karla Tarazona dejó en claro que no se refería a nadie en especial y que lo decía de manera genérica.

"No existen los padres perfectos, pero sí existen las ganas de ser mejores cada día y darles lo mejor mis pequeños. En mi caso no hay día del padre o día de la madre. Celebramos todo en uno, somos todo terreno. Besos a todos, pásenla bonito y recuerden el año tiene 365 días. Hagamos que cada amanecer sea una celebración y demos gracias a Dios por despertar al lado de los nuestros y por disfrutar lo que más amamos. Y que quede bien claro que yo hablo por mí, no me refiero a nadie en especial. Digo lo que opino en general, en mi vida, en mi casa. Somos ellos y yo" , puntualizó Karla Tarazona.



