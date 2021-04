NUEVO JALE. Karla Tarazona le dio la bienvenida a los seguidores del espacio televisivo Al Sexto Día. La figura televisiva indicó que estará reemplazando a Mónica Cabrejos mientras la periodista se recupera del Coronavirus, cabe destacar que todo el personal que se relacionó con ella permanece en aislamiento.

“Como saben, ella ha dado positivo a la COVID-19, más adelante vamos a conversar con ella y nos va a comentar cuál es su situación en este momento”, dijo Tarazona.

Mónica Cabrejos se logró comunicar por videollamada con su reemplazo. “Gracias por tomar la batuta en una situación complicada como la que vivimos miles de peruanos, agradecerte por haber tomado el programa. Hay que decir que así como yo estoy aislada, todas las personas del equipo que han estado en contacto conmigo están en cuarentena desde que yo me enteré que era positivo para COVID”.

La figura televisiva precisa que el único síntoma que tuvo fue una congestión nasal. “La prueba de antígenos me dio negativo, seguí con una ligera alergia, salimos a grabar el día lunes, yo me sentía normal, el martes me doy cuenta que no tenía olfato. La noticia que soy COVID positivo ha afectado a gran parte del equipo”, añade Cabrejos.

Mónica Cabrejos afirma que siente temor de que los síntomas se lo compliquen. “Lo primero que se cruzo por la mente es la muerte, tu vida puede acabar de un momento a otro, lo segundo es cómo me voy a organizar porque yo vivo sola, no tengo familia cercana, hay que tener responsabilidad con las personas que te rodean”, sostiene. La entrevista tuvo que ser cortada porque la conductora estaba a punto de llorar.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó el pasado viernes 8 de abril que Perú superó por segunda vez los 300 muertos por coronavirus en lo que va de la pandemia. El primer pico de decesos se reportó el último miércoles 7, con 314 nuevos fallecidos a causa de esta enfermedad.

Según la Sala Situacional COVID-19 del Minsa, hasta las 22:00 horas del martes 6 de abril se tenía un acumulado de 53.725 muertos (314 fallecidos en las últimas 24 horas). Sin embargo, hasta las 22:00 horas del 8 de abril, la cifra se elevó a 54.285 (307 nuevos decesos en las últimas 24 horas).

Por otro lado, el Minsa detalló que hasta la fecha se han registrado 1.628.519 personas infectadas de coronavirus a nivel nacional. De igual forma, la entidad reportó este viernes que hay un total de 14.199 pacientes hospitalizados, de los cuales 2.313 están con ventilación mecánica.





LA SITUACIÓN ES CRÍTICA

A causa del incremento de casos COVID-19 en Piura, el isotanque que abastece con oxígeno medicinal a los pacientes del Hospital II de EsSalud Talara, se quedó sin este importante insumo, por ello, acudieron a una empresa privada ubicada a 45 minutos del referido nosocomio para que los puedan suministrar con este elemento, lamentablemente en ese intervalo fallecieron quince personas.

En diálogo con RPP Noticias, el alcalde de Talara, José Vitonera, informó que hasta las 11 de la noche del pasado viernes 9 de abril, el jefe de dicho hospital Ricardo Zuñiga, reportó un total de 15 fallecidos por escasez de oxígeno.

Según el funcionario el isotanque del hospital de EsSalud tiene una capacidad de 10 mil metros cúbicos, la cual viene disminuyendo por el incremento de pacientes COVID-19, y cuando se queda sin este insumo medicinal, se tiene que abastecer con balones de oxígeno que son recargados en una empresa privada de El Alto, esta se encuentra a 45 minutos.

