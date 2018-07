Karla Tarazona a Mónica Cabrejos: "Quizá porque no tiene hijos no entiende mi posición" | ENTREVISTA

Karla Tarazona comentó que decidió darse un descanso laboral para dedicarse íntegramente a sus hijos, pues sus padres no lo hacen.



“Estoy a full con mis hijos, estamos todo el día juntos, los llevo a sus actividades deportivas y me hace feliz verlos crecer. Aunque sea la única que se preocupa por ellos, lo hago con todo mi amor, si sus padres (Domínguez y Leonard) no se interesan, qué puedo hacer, no los voy a obligar”, lamentó Karla.



¿Tampoco tienes tiempo para el amor?

Solo tengo amor para mis hijos, no tengo a nadie ni quiero estar con una pareja.



Mónica Cabrejos te ha criticado porque mucho te quejas sobre los padres de tus hijos...

Lo que ella diga no me interesa. Puede opinar lo que quiera, pero solo me interesan las opiniones de mis amigos. Quizá porque no tiene hijos no entiende mi posición.

