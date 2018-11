Mónica Cabrejos aseguró que Karla Tarazona no puede ‘vivir dolida’, pues ella también sufrió infidelidad en varias ocasiones y las ha superado.

“Lo que percibo es que ha sido una experiencia dura para cualquiera. Que te ‘partan’, te saquen la vuelta, sobre todo alguien a quien considerabas que era tu amiga, seguro que duele. Pero no puedes vivir dolida. Es un tema de dignidad, qué haces molestando a alguien que no quiere estar contigo. Quédate donde estás y dile: ‘Te deseo lo mejor, porque al final mi venganza será que él se quede contigo y, si me lo hizo a mí, a ti también te lo hará’”, indicó Mónica Cabrejos.

Asimismo, la conductora de radio aconsejó a Karla Tarazona que el camino más fácil para superar una infidelidad es aceptar que la otra persona ‘no quiere quedarse contigo’.

“A todos, tanto hombres y mujeres, nos ha pasado alguna vez en la vida, que nos han sido infieles, que nos cambiaron por otra persona, que no se quiso quedar, y por qué tengo que estar llorando, sufriendo y hablando mal de la otra persona. Ni para un hombre o mujer es fácil superar una infidelidad, pero sí estoy convencida de que el camino más rápido es empezar a soltar, entendiendo que la persona no quiere quedarse conmigo”, acotó Mónica Cabrejos.

“No es química, no es fórmula matemática, simplemente lo que no te hace bien hay que sacarlo de tu vida”, finalizó Mónica Cabrejos.