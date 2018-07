Karla Tarazona negó relación con la expareja de Evelyn Vela | VIDEO

Karla Tarazona negó tajantemente que tenga más que una amistad con la expareja de Evelyn Vela , Steve Thorsen, a quien conoce hace 20 años.



“Es mentira, al papá de los hijos de Evelyn lo conozco hace dos décadas, somos amigos no hay ningún tipo de relación sentimental entre nosotros, ni antes, ni ahora, ni después. Lo aprecio y respeto mucho, el día que salga con alguien no me voy a esconder, estoy sola”, dijo Karla.



En la foto están juntos...

Me da risa, porque en esa foto que han subido está la chica con quien fue, pero no voy a vender a la joven.



¿Sabes que Evelyn Vela y Carla Barzotti ahora son ‘pinkys’?

Sobre eso no voy a opinar, no quiero problemas con nadie. Estamos de moda las ‘Karlas’.

Karla Tarazona negó relación con ex de Evelyn Vela. (Video: Trome)

