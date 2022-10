Karla Tarazona rompió su silencio luego de las fuertes acusaciones de su expareja Rafael Fernández, quien aseguró que ella fue quien le sembró ampay de febrero de este año, donde se le ve saliendo de un sauna que ofrecería servicios íntimos para adultos.

“Mi nueva profesión, imagínate, qué te puedo decir.... como reglaje hubiera tenido que estar para que de verdad tenga algo contundente... en todo caso, si quisiera sacar beneficio de algo así, no esperaría haberme separado para hacerlo”, dijo la conductora de Panamericana Televisión en declaraciones para Amor y Fuego.

Karla Tarazona aseguró que mudanza fue por canje y que arreglos de su nuevo depa de San Borja están siendo asumidos por los propietarios.

RAFAEL: KARLA ME SEMBRÓ AMPAY

Rafael Fernández afirma que fue Karla Tarazona la que orquestó el ampay de Magaly Medina donde se le ve saliendo de un centro donde hacen masajes para adultos. Las imágenes del ‘Huevero’ salieron en julio de este año.

“Lo del ampay del sauna (...) el ampay del sauna lo tenían desde febrero y yo sabía y Karla también. A mí me lo dijo en el mismo mes y no era novedad para nadie”, expresó.

Según el empresario, Karla Tarazona quería hacerlo quedar mal. “(En el ampay) no sacaron el tiempo que yo estuve dentro del sauna, no estuve más de 8 minutos. El dueño del sauna es un cliente mío al que vendía mascarillas, de las KN95, yo con las mismas entro con las cajas se las doy. Él me quería pagar y le dije ‘no, me voy al toque’... Yo salgo y comienzo a textearle a Karla”, comentó.

“¿Quien crees que hizo todo esto? fue Karla para hacerme quedar mal. A mi me contaron de la producción de Magaly que Karla habló y fijó todo de cómo iba a salir, a donde iba salir”, agregó.

