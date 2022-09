Karla Tarazona manifestó que le incomoda que la estén vinculando con su personal trainer y aclaró que en lo que menos piensa es en rehacer su vida sentimental, tras su reciente separación con Rafael Fernández, el ‘rey de los huevos’.

Karla, compartiste una foto con tu personal trainer y te han empezado a vincular con él. ¿Te incomoda?

Sí. Me molesta porque es un tema de respeto, pues no me pueden vincular con alguien tan pronto. Recién me he separado y en dos semanas no acomodo mi vida amorosa. Él (personal trainer) ha sido mi entrenador antes y ahora me está entrenando nuevamente. Le tengo mucho respeto. Siempre he entrenado; además, en lo que menos pienso es en rehacer mi vida amorosa.

Tengo entendido que antes entrenabas en tu casa, pero ahora estás yendo al gimnasio...

Siempre he ido al gym, luego estuve entrenando en mi casa, pero nunca lo he dejado. Tengo que seguir con mis cosas. Mi vida amorosa está descansando en estos momentos, es imposible terminar una cosa y empezar otra. No hay forma.

Dicen que cuando una mujer termina una relación, busca ponerse más regia físicamente...

Estoy continuando con mi vida. Nunca dejé de entrenar ni de trabajar. He pasado un mal momento a raíz de la separación. Ya lo dije, ‘se llora, se siente pena, pero todo pasa’, así que prepárense porque el día que me levante... absolutamente nadie me vuelve a tumbar. En estos momentos, mi prioridad son mis hijos, recuperarme y estar tranquila emocionalmente.

