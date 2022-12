¡SIGUE CREYENDO EN EL AMOR! Karla Tarazona afirmó que volvería a pasar por el altar de conocer a un hombre con el que decida dar este paso. La conductora de TV se separó de Rafael Fernández en agosto de este año, el empresario fue su tercer esposo.

“Pero no he dejado de creer en el amor. Si me preguntas si me casaría en algún momento, si se me da la oportunidad, también lo haría”, afirmó a Magaly TV: La Firme.

Según explicó, con terapia psicologica ahora comienza a analizar a las personas y puede descartar relaciones con personas problematicas. “Cuando vas analizando a las personas. (...) Y vas descartando de tu vida a las personas”, expresó.

Karla Tarazona: mis hijos me entederán si me caso

Además, Karla Tarazona indicó resta importancia a las criticas que recibe, ya que en redes algunos le cuestionan por sus parejas y los “padres” que les da a sus hijos.

“A mí no me da vergüenza. Yo no voy a vivir al lado de una persona que me maltrata psicológicamente, que me maltrata físicamente, solo por mis hijos. Es lo que me tocó vivir, es lo que quiero que mis hijos aprendan, que no dependan emocionalmente ni económicamente de nadie”, señaló.

