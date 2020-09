Por: Carla Chévez

Karla Tarazona le recomendó a Paola Félix, ‘La mortificada’, que si quiere volverse famosa , que tenga en cuenta que la ‘carne sale con hueso’ y que las malas acciones terminan pasando factura a quienes obran mal.

Karla, ‘La mortificada’ te está acusando de querer tener una hija con tu novio para asegurarte otra manutención...

Ja, ja, ja... los hijos son sagrados, jamás se les toca. A veces el ladrón cree que todos son de su condición, y está más que demostrado que veo sola por mis hijos, sobre todo por los mayores, así que no necesito pensión.

¿Por qué crees que se expresa así, pues hasta da a entender que mientras Rafael te conquistaba, a ella le ‘calentaba la oreja’?

Porque nadie sabe nuestras fechas, dejemos que especulen y digan lo que quieran, no es mi culpa que no la presenten, yo vivo el presente, no del pasado.

También te acusa de mandar a tus ‘Tarazonalovers’ a desprestigiarla en las redes sociales...

No es mi culpa que la gente me quiera y se dé cuenta de qué tipo de persona soy. Imagínate, escribirle a mi casi millón de seguidores para que pierdan el tiempo insultándola, para qué ‘karmearse’, no haría que pierdan su tiempo en cosas de chibolas inmaduras.

¿Tienes conocimiento de que ‘La mortificada’ tendría una demanda presuntamente por fraude?

¿Ah, sí? Pero cómo es posible que una chica de su casa, tan educada y titulada esté metida en esas cosas. Le aconsejaría que si va a hablar de su pasado, que hable completo porque la carne sale con hueso.

Leonard ha dicho que te va a denunciar y con pruebas...

Ya pues, en vez de gastar en juicios que pague los siete meses de pensión, que ya van para ocho. No estoy para perder mi tiempo con gente que no existe, que la justicia se encargue.

Paola, ex de pareja de Karla Tarazona, dice que empresario le enviaba mensajes hasta agosto