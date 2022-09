NO QUIERE NADA. Pese a que se comprometió a pagar el colegio de los hijos de Karla Tarazona durante cinco años, Rafael Fernández no asumirá los gastos. La conductora de televisión reveló a Trome que no existe ningún acuerdo económico con ‘El Rey de los Huevos’, pues solo pondrá la camioneta a su nombre tras la separación.

“Rafael no va a pagar el colegio de mis hijos, no existe trato económico de nada, ni se habló de plata. Solo es la camioneta ”, señaló la aún esposa del ‘Huevero’, quien tiene tres pequeños, frutos de su amor con los cumbiamberos Leonard León y Christian Domínguez.

De esta manera, Karla Tarazona aseguró que tras la reunión de conciliación que tuvo con Rafael Fernández todo se llegó a un buen acuerdo, en medio de la paz y tranquilidad.

“En la conversación salieron muchas cosas, pero al final quedó claro que esto se acabó en paz y con respeto , que es lo que deseaba, quería todo en paz. Reitero, no existe acuerdo económico”, acotó.

Karla Tarazona y Rafael Fernández asisten a conciliar en consultorio de abogados en Lince. Fotos: César Bueno/@Photo.gec

KARLA TARAZONA BUSCA NUEVA CASA

En otro momento de la conversación con Trome, Karla Tarazona señaló que ya está en búsqueda de un nuevo hogar junto a sus tres hijos tras su separación con Rafael Fernández. La vivienda en la que estaba era muy grande, dijo. Además, asegura que seguirá trabajando.

“ Ya quisiera (irse de viaje), ya me levanté, así que ahora nadie me sienta . A darle duro y seguir trabajando”, puntualizó.