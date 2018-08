Karla Tarazona a la novia de Leonard León, Olenka Cuba: Supérame

“Que me supere”, expresó Karla Tarazona al ser consultada por las recientes publicaciones que hizo, en su cuenta de Instagram, Olenka Cuba, actual pareja de Leonard León.



“Tengo fans que todavía no reconocen que son mis fans, no sé si sean fans frustradas, pero me aman. No importa si una es natural, artificial, si pagaste o me dieron canje. Nadie me tiene que juzgar. ¿Qué le diría? Que me supere”, indicó.



Olenka comentó que ella sí terminó la secundaria y que tiene estudios...

No me doy por aludida porque terminé el colegio, pero es viejo el repertorio al decir ese tipo de cosas. El tener título no te hace mejor persona, porque no te da valores ni principios. Es como la licenciada (Isabel Acevedo), que tiene título y está armando vasitos.



Leonard comentó que ya inició la demanda en tu contra por difamación...

Todavía no me ha llegado la notificación, pero hay que esperar que (el Poder Judicial) la acepte.



