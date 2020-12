A través de su cuenta de Instagram, Rafael Fernández, novio de Karla Tarazona, respondió algunas preguntas de sus seguidores relacionadas a su relación con la conductora de TV.

Uno de sus seguidores le preguntó por qué no buscó una mujer soltera para formar su hogar, a diferencia de Karla Tarazona que tiene tres hijos, fruto de sus relaciones con Leonard León y Christian Domínguez.

Al respecto, Rafael Fernández reveló cómo inició su relación con Karla Tarazona y explicó que el que tenga hijos ‘no la hace menos’.

“Muy simple , todo el tiempo estuve buscando una persona que me acompañe toda la vida, sin éxito. Karla llegó sin que yo la busque. Moraleja: no busques el amor, siempre llegará a ti, si te corresponde. El tener o no hijos no la hace menos en ningún sentido”, escribió el también conocido como ‘Rey de los huevos’.

Karla Tarazona y su novio, Rafael Fernández