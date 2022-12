La conductora del programa D’mañana, Karla Tarazona, aplaudió que Yahaira Plasencia se esté dando una nueva oportunidad en el amor con el salsero Jair Mendoza y espera que no sea ‘por negocio’.

Además, en otro momento, recordó que Dalia Durán protagonizó un videoclip de Jair Mendoza donde ambos terminan dándose un beso. Añadiendo que le contaron -tanto a ella como a sus compañeros Adriana Quevedo y Metiche-, que John Kelvin habría cuadrado a Jair Mendoza.

“Yo trabajo en una radio salsera y siempre se escuchan rumores, y dicen que ambos (Yahaira y Jair) vienen en cuchis desde hace 5 o 6 meses. Me parece bien que se estén dando una oportunidad en el amor, y ojalá que no sea negocio, pues Jair es un chico que canta bonito pero no es conocido como Yahaira”, dijo ayer en su programa en Panamericana Televisión

Además, Karla recordó que Jair Mendoza grabó un videoclip con Dalia Durán a inicios de año, donde ambos se dan un beso.

“Hay que recordar que este chico grabó con Dalia Durán en la piscina con chape incluido. Pero también recuerdo que nos contaron que cierto personaje que salió de la cárcel (John Kelvin) lo llamó -a Jair Mendoza- para reclamarle del por qué estaba ahí su mujer”, señaló la conductora.

RECORDÓ ROMANCE CON JOHN KELVIN

Karla Tarazona habló acerca de Jorge Sarmiento, el hermano de John Kelvin, que le recordó que tuvo un romance con el cantante de cumbia a principios de la década de los 2000.

La conductora de televisión indicó que no está incitando al odio contra John Kelvin, tal como aseguró Sarmiento. Como se recuerda, la exmodelo expresó que no iría a ningún concierto de la expareja de Dalia Durán.

“El señor ese menciona que uno incita el odio, no, acá nadie incita al odio, porque así como yo, muchas personas más del país le parece reprochable que un hombre golpee de la forma en que golpeó tu hermano a Dalia Durán”, dijo hace unos días.

“La gente elige, la gente decide si va o no, en mi opinión, yo no animaría o iría un evento donde hay un hombre como ese”, expresó Tarazona.

Por último, Karla aclaró que ella seguirá criticando a John Kelvin y el hecho de que haya salido con él no será un impedimento para hacerlo cuando sea necesario: “A mi nadie me va a callar.

“El que haya salido, el que me lo haya chapado, si es mi familia, exesposo, sea quien sea y comete un delito, yo no me voy a quedar callada porque no soy alcahuete de nada”, finalizó.

