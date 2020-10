NO SE QUEDA CALLADA. Karla Tarazona disparó toda su artillería contra Olenka Cuba, quien amenazó con volver a demandarla. La exconductora de TV dijo sentirse tranquila y enfocada en sus proyectos y su relación.

En declaraciones a ‘En exclusiva’, Olenka Cuba dijo que Karla Tarazona ‘verá las consecuencias de su propia lengua’ y amenazó con una posible demanda.

“Yo lo único que te puedo decir es que ella tiene dos demandas y se le viene una más, pero no es de Leonard. Así ella se vaya a la cárcel, no me interesa. Ella verá las consecuencias de su propia lengua”, precisó Olenka Cuba sobre Karla Tarazona.

Karla Tarazona amenaza con demandar a Olenka Cuba - TROME (Video: Panamericana TV)

Al respecto, Karla Tarazona relacionó a Olenka Cuba con hechos policiales y minimizó las expresiones que lanzó en su contra.

¿De quién? No sé de quién me hablas. Yo soy espectáculos, no policiales, no sé de qué me hablas. Si quieren amenazarme, si me quieren demandar, háganlo, gracias a Dios tengo cómo demostrar muchas cosas y siempre digo: el tiempo da las mejores cosas”, agregó.