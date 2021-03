Karla Tarazona y Olenka Cuba se dicen de todo por proceso de alimentos contra Leonard León

FUEGOOO. Karla Tarazona y Olenka Cuba están enfrentadas por el proceso por alimentos que le entabló la locutora de radio a Leonard León, por la manutención para sus menores hijos.

“Creo que el tiempo y los años han demostrado que la razón no la ha tenido... un hombre sentenciado por manejar en estado de ebriedad, por golpear a una mujer, que está en proceso por pegarle a la hermana... ya pues ¿de quién estamos hablando?”, dijo la esposa del ‘Rey de los huevos’ para Amor y Fuego.

Olenka Cuba, quien no tiene nada que ver en el proceso, reaccionó ante las declaraciones de Karla y la llamó sin talento. “Te habrás librado de los procesos más torrejas pero te recuerdo que aún están pendientes a la espera del fallo final y no por aceptarse. Créeme que los seguiré hasta el final”, indicó en sus redes sociales.

‘La Tarazona’ no se quedó callada y aseguró que a ella la podrán tildar de ‘loca’ o ‘farandulera’, pero que jamás se ha visto involucrada con narcotraficantes. “De los juicios que he tenido, he salido limpia”, aseguró.

“¿Qué se libró de los procesos? Tienes tres aún jajaja no engañes a la gente y más bien dile a tu abogaducho obsesionado que en tus audiencias no me mencione, para tu información no tengo ningún proceso mi amor, averíguate bien”, respondió Olenka. “Qué vergueza que a tu abogado tengas que buscarle chamba, llamando a las ex de los cantantes para que tenga pantalla. A un buen abogado lo buscan, no anda mandando para que le busques la chamba”, agregó.

KARLA REACCIONA EN VIVO

En un enlace en vivo con Amor y Fuego, Karla Tarazona aseguró que hay personas que necesitan tener protagonismo. “Yo nunca he tocado el tema de ella, mis hijos ni siquiera saben que existe”, dijo la locutora.

Asimismo, reveló que Leonard León no se a sus pequeños hace dos años, y hace casi un año no le pasa pensión de alimentos.

