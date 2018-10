Karla Tarazona aseguró que no tiene nada que responderle a Olenka Cuba, actual pareja de Leonard León, porque ella pertenece al ‘rubro de policiales’ y no a la farándula. “A ella no tengo nada que responderle, no me interesa... no pertenece a la farándula, sino a policiales”, afirmó la expareja de Christian Domínguez.

Olenka dice que tú has hablado de su embarazo...

Le guste o no (su bebé), será hermano de mis hijos. Lo correcto hubiera sido que el papá hable con ellos, pero no se le puede pedir eso a una persona que no ve a sus hijos ni los llama desde hace 6 meses. Ahora, si no quieres que te jod..., no mandes comunicados públicos. Que él envíe un comunicado y diga por qué no se manifiesta sentimental y emocionalmente con sus hijos. Pagar una pensión lo hace cualquiera.

‘SOLO FACTURA’



“No es justo que otras personas se aprovechen de mi embarazo para ‘facturar’. Si mañana me separo de Leonard León, no voy a facturar con mi hijo, no haría lo que ella hace”, indicó Olenka Cuba.



Muchos señalan que defiendes a Leonard...

No es así, yo defiendo a mi hijo.

Karla dice que no eres de la farándula, sino del ámbito policial...

Esa es una bajeza, pero ella también tiene un pasado, un gran recorrido, saliendo a discotecas, besándose con uno y otro, así que calladita se ve más bonita. Mi tema está cerrado, vivo tranquila y cuento con pruebas.

Asegura que ‘Leo’ no ve a sus hijos, ¿se lo has prohibido?

Miente... Leonard pagaba la academia Cantolao y ella los cambió a otra. Hay testigos y pruebas de todo eso. Tenemos muchas cosas para probarlo, pero no queremos que esta bola crezca, todo está judicializado.