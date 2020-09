Paola Félix, ‘La Mortificada’, arremetió contra Karla Tarazona y dio a entender que inició su relación con el empresario Rafael Fernández cuando ellos aún tenían ‘conversaciones íntimas’.

“Les doy la bendición, que se casen y tenga su hija... creo que ella quiere asegurarse otra manutención. Soy una chica criada de una manera muy diferente a la señora Karla Tarazona, tengo estudios universitarios, trabajo. Sé por buenas fuentes que es mentira que tuvo una cercanía con el papá”, manifestó la ‘influencer’ llamada ‘La Mortificada’ en el programa ‘Amor y fuego’.

Luego, explicó que tuvo una relación de quince años con Rafael, con varias ‘idas y vueltas’, pero decidieron darse una nueva oportunidad en el amor en julio del 2019.

“Retomamos la relación el año pasado y en marzo me dice ‘quiero un tiempo porque me siento saturado’. En agosto entré a su Instagram y me di cuenta de que seguía a la señora Tarazona”, contó.

“La última vez que lo vi personalmente fue el 29 de julio, en mi cumpleaños. Hemos tenido conversaciones íntimas hasta el 9 de agosto, ya no éramos enamorados, pero eran conversaciones de adultos”, dijo.

Además, aseguró que no sabe si Karla Tarazona fue la ‘manzana de la discordia’ en su relación con Rafael.

“Creo que Rafael me estuvo ‘meciendo’ cuando ya estaba con Karla. No estoy segura de las fechas, pero no sé en qué momento comenzó con la señora y la pidió”, sostuvo.

“Ellos se han paseado por todos los programas haciéndome quedar como la ex despechada... Yo lo quise mucho, pero estoy decepcionada, no despechada. Estoy cansada de que mande a sus ‘Tarazonalovers’ a insultarme en Instagram, lo hacen de la peor manera”, remarcó.

Por su parte, Karla Tarazona aseveró que no hablará de terceras personas y lo único que le importa es desde la fecha que comenzó a salir con Rafael.

