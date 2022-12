¿CÓMOOOOOO? Karla Tarazona explicó que ya cumplió los dos años de matrimonio con Rafael Fernández y ya que ya pueden divorciarse de manera oficial; no obstante, explicó que no puede hacerlo porque el ‘Rey de los huevos’ no se ha acercado a pagar su parte.

En D’ Mañana, la conductora detalló que no se puede hacer el trámite, pese a que el domingo 18 se cumplieron los pasos para separarse. “Lamentablemente, hasta el día de hoy, la otra parte no se ha acercado a pagar la otra mitad”, detalló.

“Firmé el papel para que el señor haga el trámite porque como nada nos une, y yo también quiero divorciarme, firmé con gusto, y con la premura necesaria (...) El martes pague mi mitad y tengo el voucher, casi 1400 soles, se supone que es de mutuo acuerdo”, agregó.

¿Por qué Rafael Fernández no paga para divorciarse? Esto respondió Karla Tarazona

Para Karla Tarazona, es cuestionable que Rafael Fernández no pague su parte y oficialicen su separación, cuando ya ha sido visto incluso con otra mujer, quien sería su nueva pareja.

“Si tu sales a decir que ya no amas a una persona, que ya te quieres separar, por qué poner un pero para firmar el papel (...) Por lo menos de mi parte todo está claro (...) Qué necesidad de seguir unidos, esa son ganas de fregar, si ya tienes una persona y sales con alguien”, manifestó.

