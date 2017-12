"Karla Tarazona está ilusionada con el primo de Richard Acuña", dice Alexander Blas

El cantante Alexander Blas dijo que Karla Tarazona es su amiga, tras haber coincidido en una reunión con ella. “Nos une una gran amistad, estoy en una etapa, empezando de cero y hasta me ha dado consejos”, manifestó Blas.



¿Sabes que está viviendo un romance con Alonso Alfaro Acuña?

Ya sabía y me parece muy bien, creo que está ilusionada.



¿Existe algún resentimiento de parte tuya o de Renzo Costa, porque ahora los Acuña salen con Brunella y Karla?

Cuando voy con Renzo al sauna nos encontramos con Richard, nos saludamos, es un caballero. Es más, ellos se han saludado, no hay problemas. Pero al primo que es piloto no lo conozco. Que vivan su momento, nosotros ya vivimos el nuestro.



Blas acudió al avant premiere de ‘Una comedia macabra’ acompañado de la cantante Alicia Robertson.



(E.C.)

