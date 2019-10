Karla Tarazona sobre prueba de Chabelita contra Christian:"¿Habrá encontrado algo en la maleta así como ella dejó?

Karla Tarazona ironizó con las declaraciones de Isabel Acevedo, quien reveló en 'En Boca de todos' que tendría una prueba contundente que demostraría lo que él justifica siempre: sus infidelidades, y recordó el episodio del calzón que la bailarina le habría dejado en la maleta a Christian Domínguez cuando se descubrió que ambos llevaban una relación clandestina cuando participaban en 'El Gran Show'.



"La verdad que me da curiosidad saber qué prueba podría tener ella de él. ¿Será que habrá encontrado algo en la maleta así como lo que ella dejó?", dijo Karla Tarazona en el programa 'Válgame'.

Aunque Karla Tarazona ha tratado de ser muy cauta en sus declaraciones, en los últimos días ha declarado que el karma le llega a todos y que esta vez le tocó a la bailarina tener que lidiar con una supuesta infidelidad de Christian Domínguez, tal como a ella le tocó hace tres años cuando estalló el escándalo que involucró a la ahora ex pareja y a la misma conductora de Tv, quien recién había dado a luz a su hijo Valentino.

Isabel Acevedo estuvo hoy en el programa 'En Boca de todos', donde indicó estar muy decepcionada de Christian Domínguez, pues el último mes de relación sintió diferente al cumbiambero, con otra actitud y que paraba más tiempo en el gimnasio. Además, reveló que recién se enteró que Pamela Franco también asistía al mismo establecimiento.



Además, sostuvo que su error fue creer que el cantante en algún momento cambiaría y no hacerle caso a su mamá, quien nunca estuvo de acuerdo con la relación que ambos iniciaron, pues estaba segura que la iba a hacer sufrir.

Isabel Acevedo asegura tener pruebas contra Christian Domínguez

Aclaró que no tiene miedo de volver a encontrarse con Christian Domínguez, pues tienen temas legales que aclarar, sobre todo el tema de los autos, pero que por ahora se va a tomar su tiempo porque quiere estar al lado de su familia y sus amigos.



Finalmente, Isabel Acevedo indicó que el fin de su relación es definitivo. "Para mí esto murió" y solo agradeció a Christian Domínguez los bonitos momentos que pasaron.

Chabelita no sabía que Christian Domínguez y Pamela Franco entrenaban en el mismo gimnasio

NO ES AMIGA DE PAMELA FRANCO



Al ser consultada sobre Pamela Franco, Isabel Acevedo confirmó que ella entrenaba en el mismo gimnasio de Christian Domínguez, pero que este le ocultó ese detalle y eso le pareció sospechoso, además de borrar las conversaciones de su celular. "Yo fui al primer programa, yo me la crucé y ella en ningún momento se acercó a saludarme. No la conozco"



Sobre el ampay recalcó que hay mucha confianza entre los dos. "Lamentablemente él siempre justifica todo. Cada vez que teníamos una discusión, él siempre me decía "y las pruebas"? Yo me decepcioné de él".