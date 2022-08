La psicóloga de ‘América Hoy’, Lizbeth Cueva, habló sobre el perfil que ha proyectado Rafael Fernández tras anunciar su separación con Karla Tarazona y hablar del tema económico que compensaría a los hijos de la conductora. La terapeuta arremetió fuertemente como el ‘Huevero’.

“Esos niños tienen a su madre que ha demostrado ser trabajadora, luchadora y que ha sacado a sus hijos por delante. Me he topado en consulta con muchos hombres parecidos, no lo conozco, pero lo primero que puedo ver como profesional es que son hombres que se la pasan creyéndose salvadores de mujeres y tomando la parte material y económica como parte de su poder”, dijo.

En esa línea, Lizbeth Cueva sostuvo que la promesa de pagar el colegio a los tres hijos de Karla Tarazona puede quedar al aire, puesto que al tener una nueva pareja, esta se opondría.

“Encajan con mujeres que necesitan lo que representa el dinero y la parte material, que significa protección, seguridad, esa estabilidad emocional. Ahora, sí hay un tema muy importante cómo creer en una persona que juró amarte para toda la vida. Este tema de promesas se quedan porque él va a rehacer su vida muy probablemente y esta persona nueva no creo que esté de acuerdo con que él siga viendo por hijos de su ex. Veo al mismo tiempo mucha culpa por parte de él, cede porque carga una culpa. Algo ha hecho ”, acotó.

Psicóloga Lizbeth Cueva analiza a Rafael Fernández

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ ENFURECE CONTRA RAFAEL

En una nueva edición de ‘América Hoy’, Christian Domínguez le contestó fuertemente a Rafael Fernández por decir que sus hijos no tienen papá, por lo que los ayudará económicamente. El cumbiambero arremetió contra el aún esposo de Karla Tarazona y le dejó en claro que su hijo no lo necesita.

“Yo doy una pensión desde que mi hijo nació, su mamá está a cargo del 50% de los gastos de mi hijo. Mi hijo no necesita de nadie, tiene dos padres que trabajan por él, eso lo que dijo lo pinta de cuerpo entero ”, señaló.