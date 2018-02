Karla Tarazona y Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez se mostraron coquetones y no descartaron la posibilidad de que surja algo más que una amistad.



“Nadie descarta nada. Karlita es una chica guapa y está soltera. Siempre la pasamos bien y veo que se está manteniendo bien”, precisó ‘Puchungo’, quien reconoció que le molestó ver a la Tarazona dando un ‘piquito chill’ a un hombre en una discoteca.

“Le llamé la atención porque hay cosas que no me parecen. Más que celos, es una molestia, porque es madre y la quiero. Cuando le tengo que jalar las orejas, se las jalo”, mencionó.



Por su parte, Tarazona bromeó con la posibilidad de tener la mujercita con ‘Puchungo’.



“Me falta la mujercita, así que tú me das la mujercita y yo te doy tres hombrecitos”, dijo Karla, y se negó a besar al exfutbolista. (L.Gamarra)