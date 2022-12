Karla Tarazona se sentó en el set del programa “Magaly TV: La Firme” y se refirió a la camioneta que le regaló su exesposo Rafael Fernández, mejor conocido como ‘El Rey de los huevos’.

LEE TAMBIÉN: Magaly presenta programa grabado y se luce con amigos en redes

Según explicó la animadora, ella aún conserva el auto que le obsequió su ex y tiene planeado venderlo para adquirir ganancias.

“Aún no la he vendido. Aún la tengo ahí. Es que no sé qué hacer. Se estuvo usando para llevar a mis hijos al colegio y yo uso mi otra camioneta (nueva) para trabajar”, explicó.

“Estamos viendo si la vendemos o si la sorteamos... a mí me gustaría quizás venderlo y utilizar ese dinero en otra cosa porque es un bien mío y podría hacer cualquier cosa”, añadió.

Finalmente, Magaly le propuso a Karla que debería subastar esa camioneta o realizar una rifa bailable con sus amigos y la producción de “Magaly TV: La Firme”.

Ante la propuesta de ‘La Urraca’, Tarazona señaló que podría ser una opción: “No me parece una mala idea. Podemos subastarlo para saber si este verano sale”.

KARLA TARAZONA REVELA QUÉ LE DIJO UNO DE SUS HIJOS TRAS SEPARARSE

En una reciente entrevista con Christopher Gianotti, Karla Tarazona reveló qué le dijo uno de sus hijos tras separarse de Rafael Fernández.

Según explicó, todo se complicó por las declaraciones que dio ‘El Rey de los huevos’ en el programa “Magaly TV: La Firme”.

“Me dijo: ‘No quiero ir al colegio’, porque le daba vergüenza lo que estaba pasando en ese momento, sobre todo, por las declaraciones que estaba dando la otra parte”, contó.

VIDEO RECOMENDADO