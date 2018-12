Karla Tarazona quemó el calzón que Isabel Acevedo le dejó de 'recuerdo' en el maletín de Christian Domínguez 

Karla Tarazona decidió botar y quemar todo lo viejo, sobre todo el calzón que (supuestamente Isabel Acevedo) le dejó de ‘recuerdo’ en el maletín de entrenamiento de su expareja, Christian Domínguez.



“Lo viejo se bota y quema, y lo traje (el calzón) para quemarlo. Todo lo malo se va”, dijo Karla Tarazona mientras invitaba al público a la ‘Fiesta Blanca 4’, que tendrá como figura principal a Jerry Rivera y que se realizará en el ‘Green Arena’ del kilómetro 29.5 Panamericana Sur.



Así cerrarás esa etapa...

En serio voy a quemar ese ‘recuerdo’ que me dejaron.



¿Aún tienes el calzón?

Lo que pasa es que pensé que me podía servir para un juicio. A las pruebas me remito, pero de verdad es algo que pasó ya hace más de dos años (de su separación de Domínguez). El 2019 es un año nuevo.



¿Qué le dirías a las personas que afirman que no sueltas el tema de Christian e Isabel y hablas por despecho?

Qué pena. Yo trabajo en televisión y hablo las cosas que son públicas. Es mi chamba y todo el mundo me conoció así. Si no quieres que hable de ti, no hagas las cosas públicas y todo tranquilo.



¿Los papás de tus hijos se portaron en Navidad?

Son bonitos los regalos, pero más bonito es que los acompañes con tu presencia...



¿No los han visto?

Lo único que me preocupa es estar con mis hijos y dentro de mis posibilidades, emocional y económicamente darles lo mejor. Lo que hagan los demás no me interesa, ya en algún momento mis hijos crecerán y se darán cuenta. Ahora mi responsabilidad es hacerlos felices.



Dicen que Christian ya tiene el anillo de Chabelita...

Qué te puedo decir...



¿Crees que se casen?

En verdad, ya en el 2019 si tengo que hablar de estos personajes es porque estoy sentada en un programa, fuera de eso no me suman, al contrario, siento que al hablar de ellos les doy pantalla.



¿Les deseas lo mejor?

A ninguno. Le deseo a los míos.