Karla Tarazona usó sus historias de Instagram para anunciar su deseo de congelar su óvulos a sus 39 años, luego que su matrimonio con Rafael Fernández se disolviera hace unos meses y dejara trunca su posibilidad de convertirse en madre de una niña, tal como lo había soñado con el popular ‘huevero’.

En su programa de Panamericana Televisión, ‘D’ Mañana’, la conductora explicó que había hablado del tema con su médico de cabecera. “No me parece mala idea, si hay chicas de 20 o 25 años, yo a mis 39 no he perdido la esperanza de tener una hija, pero ya estoy contra el reloj, ya a los 39 o 40 no es lo mismo tener un hijo que a los 20″ , comentó la también locutora de radio.

Asimismo, indicó que no tiene una fecha límite para convertirse en madre hasta el momento y será algo que tendrá que discutir con su doctor. “Él es el más idóneo para decir hasta cuándo mi cuerpo dé para concebir un bebé”, acotó.

EL HUEVERO LE MANDA MISIL A KARLA TARAZONA

Karla Tarazona se presentó hace unos días en el programa de Magaly Medina y se refirió a su aún esposo Rafael Fernández, de quien se separó hace unos meses. En la entrevista, la conductora habló de la camioneta que le regaló por su cumpleaños el ‘Rey de los huevos’ y hasta lanzó una encuesta en Instagram para decidir su destino: si la sorteaba o la subastaba entre sus seguidores.

Luego de sus picantes declaraciones, donde también aseguró que había bloqueado de todo al popular ‘huevero’, el empresario decidió subir una historia a Instagram donde le agradecía a su madre por un regalo que le había hecho llegar a su lugar de trabajo. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el mensaje que acompañó el video.

“Cuando una de las mujeres más importantes de tu vida te da una sorpresa al llegar a tu oficina. Los detalles lo son todo, no importa el valor, importa la intención siempre”, escribió Rafael Fernández en un mensaje que muchos han considerado como una indirecta para Karla Tarazona.

