Hace casi tres meses, Rafael Fernández brindó una entrevista a Infobae y habló sobre el inicio de su relación con Karla Tarazona. Según el ‘Rey de los huevos’, que hace solo unas horas comunicó su separación de la conductora, tenía planes de emigrar a Estados Unidos pero por su todavía esposa, decidió quedarse en el Perú.

El huevero aseguró que la llegada de la también locutora de radio cambió mucho su vida, puesto que quería vender su empresa para radicar en EE.UU. “ Si yo me quedé en Perú y no vendí mi compañía fue por Karla. Yo no debería estar en Perú. Yo me quedé por ella. Tenía una promesa que a los 35 años iba a vender todo y me iba a vivir Estados Unidos para disfrutar de mis hijos, porque no tenía la familia que tengo ahora” , dijo el empresario a inicios de junio de este año.

Asimismo, aseguró que Karla Tarazona también quería radicar en el país norteamericano con él, pero por los problemas que mantiene con Leonard León, no podía concretar sus sueños. Incluso indicó que Christian Domínguez estaba de acuerdo con que su hijo Valentino viva lejos de él, porque su futuro iba ser mejor allá.

¿SE LE ACABÓ EL AMOR A RAFAEL FERNÁNDEZ?

Aunque Karla Tarazona no desea pronunciarse sobre el difícil momento que atraviesa, trascendió que está triste y que la razón del fin de su matrimonio sería que ‘el amor’ que su esposo sentía por ella se habría desvanecido. También se supo que la conductora del programa ‘D’mañana’ continuaría con sus labores en la radio y televisión, y que ‘seguirá adelante por sus hijos’, como afirmó en la foto que posteó a los poco minutos de anunciar su separación.

TE PUEDE INTERESAR

Karla encuentra consuelo en sus hijos tras anunciar separación de Rafael Fernández: “Mi mayor fuerza, siempre pa lante”

Magaly apenada tras separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández: “Ojalá sea solo una crisis”

Karla Tarazona y Rafael Fernández eliminaron todas sus fotos juntos tras anunciar separación