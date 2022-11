¡NI ES SU AMIGA! Rafael Fernández, expareja de Karla Tarazona, afirmó que no tiene ningún vinculo con la joven con quien se le vio bailando en el concierto de Daddy Yankee. Según el empresario, ni la conoce bien y a penas sabe su nombre.

Sobre las imágenes donde se le ve dejándola en la puerta de su casa, el ‘Rey de los Huevos’ remarcó que solo fue un gesto de cortesía.

“No la conozco bien, sé que se llama Ana Lucía, pero no tenemos ningún acercamiento ni nada por el estilo y como cualquier persona en ese momento la fui a dejar en la puerta de su casa, no hay ningún vínculo con ella”, expresó a Magaly TV: La Firme.

Rafael Fernández no le cierra las puertas al amor tras separarse de Karla Tarazona

El mismo empresario, quien se separó de Karla Tarazona a fines de agosto, enfatizó que cuando conozca a una persona especial no dudará en dejarse ver de la mano con ella.

“El día de hoy estoy solo (...) Eso de soltero, pero nunca solo, es que estas con varias, pero soltero. No, yo puedo tener amigas (¿Amigas cariñosas?) No, amigas cariñosas no. Mejor prefiero tener amistades así como las de Rafaella que nutran, o sea que aporten”, explicó.

