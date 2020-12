Karla Tarazona y su esposo Rafael Fernández salieron al frente de las declaraciones que hicieron las anteriores parejas del empresario, Paola Félix (‘La mortificada’) y Luciana Onetti (‘La indignada’), quienes señalaron que están sorprendidas por la reciente boda de la parejita e incluso se atrevieron a decir que la asistente del popular ‘Rey de los huevos’ es su expareja.

Rafael, ¿qué opinas de las declaraciones de tus exparejas?

Como su nombre lo dice, son ex y no tendría nada que opinar porque son personas que pertenecen a mi pasado y no debería hablar de ellas por respeto a mi familia.

¿Vas a tomar medidas?

Las acciones legales ya están realizadas, las hicieron mis abogados hace un buen tiempo, pero lamentablemente ese tipo de casos (juicios) demoran de dos meses a un año.

¿Es verdad lo que dicen de tu asistente?

Ni siquiera saben lo que dicen. Andrea es mi asistente hace muchos años, una amiga, mujer, madre de familia y dama, a diferencia de otras personas a quienes les queda grande esa palabra.

¿Crees que hablan por envidia?

Una persona cuando no es feliz siempre va a querer envidiar a la otra, pero no voy a permitir que se metan con mi familia, que ahora son Karla y sus hijos.

‘SU ENVIDIA ES NUESTRO PROGRESO’

En tanto, Karla Tarazona afirmó que hablan de su esposo Rafael por envidia.

“A nadie le interesa si me caso en un día, en un año o en 50 días. Cada quien decide cuándo y cómo casarse. Lo que digan o dejen de decir me da igual. Me podrán decir loca, farandulera, pero jamás me van a decir que estafo a bancos o que busco hombres para vivirlos. Su envidia es nuestro progreso. Hablan porque tienen boca, otra cosa buena no les veo, son las ex y hasta eso nomás llegaron”, manifestó Tarazona.

Por cierto, a Leonard León le consultaron sobre tu matrimonio y dijo que no te conoce…

No me interesa lo que opine ese ser porque ni nombre tiene alguien que hasta de sus hijos se ha olvidado.