Karla Tarazona se presentó hace unos días en el programa de Magaly Medina y se refirió a su aún esposo Rafael Fernández, de quien se separó hace unos meses en una bomba que remeció la farándula de Chollywood. La conductora habló de la camioneta que le regaló por su cumpleaños el ‘Rey de los huevos’ y hasta lanzó una encuesta en Instagram para decidir su destino: si la sorteaba o la subastaba entre sus seguidores.

Luego de sus picantes declaraciones, donde también aseguró que había bloqueado de todo al popular ‘huevero’, el empresario decidió subir una historia a Instagram donde le agradecía a su madre por un regalo que le había hecho llegar a su lugar de trabajo. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el mensaje que acompañó el video.

“Cuando una de las mujeres más importantes de tu vida te da una sorpresa al llegar a tu oficina. Los detalles lo son todo, no importa el valor, importa la intención siempre”, escribió Rafael Fernández en un mensaje que muchos han considerado como una indirecta para Karla Tarazona.

Rafael Fernández usó sus historias de Instagram para mandar un mensaje a una de las mujeres más importantes de su vida, lo que muchos consideran una indirecta para Karla Tarazona.

¿QUÉ HARÁ KARLA CON LA CAMIONETA QUE LE REGALÓ EL HUEVERO?

Karla Tarazona se sentó en el set del programa “Magaly TV: La Firme” y se refirió a la camioneta que le regaló su exesposo Rafael Fernández, mejor conocido como ‘El Rey de los huevos’.

Según explicó la animadora, ella aún conserva el auto que le obsequió su ex y tiene planeado venderlo para adquirir ganancias. “Aún no la he vendido. Aún la tengo ahí. Es que no sé qué hacer. Se estuvo usando para llevar a mis hijos al colegio y yo uso mi otra camioneta (nueva) para trabajar”, comentó.

“Estamos viendo si la vendemos o si la sorteamos... a mí me gustaría quizás venderla y utilizar ese dinero en otra cosa porque es un bien mío y podría hacer cualquier cosa”, añadió.

