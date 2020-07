Karla Tarazona se multiplica por mil para trabajar y sostener a sus tres hijos, en especial a los dos mayores que no reciben la pensión de su padre Leonard León . Por ello reabrió su negocio de lavado y desinfección de autos y ella misma, con mameluco, limpia el carro de sus clientes de lunes a domingo.

¿Este negocio desde cuándo lo tienes?

Hace años, lo cerré cuando me separé y lo reactivé después de la cuarentena.

¿De tu primera pareja?

No, de Christian (Domínguez), lo pusimos juntos, pero al separarnos todo se disolvió.

¿Y no te va reclamar o pedir regalías?

No, porque las cosas son mías y ahora estoy asociada con unos amigos, además este negocio se llama Integral Vapor wash para matar al coronavirus.

KARLA TARAZONA, PRESENTA SU EMPRENDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

¿Vas al lugar que te piden para la ‘chamba’?

Sí, a todos lados.

Se sorprenden al verte en mameluco limpiando...

Algunos sí, trato de ir a los lugares que puedo porque también no dejo mi lado de maestra, en las mañanas, con mis tres hijos y de 7 a 9 de la noche estoy en Radio Onda Cero, yo tengo en mi cabeza sobre todo a mis hijos mayores que dependen en su totalidad de mí y todo mi esfuerzo es para ellos.

¿Su papá no se manifiesta?

No ha sido fácil no tener pensión de alimentos casi 5 meses. Día a día es una lucha para que ellos tengan todas sus necesidades completas, pero gracias a Dios estoy sana, puedo trabajar para que no les falte un techo y comida.

