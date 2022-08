Karla Tarazona reapareció ante las cámaras de los reporteros de TV que la esperaban a la afueras de Panamericana TV, canal en el que conduce el programa ‘D’Mañana’. La animadora lució un semblante decaído ante el duro episodio que le toca vivir.

Pese a que no dio ninguna declaración, Karla Tarazona reapareció con una gorra y ojeras que evidenciaría el mal momento que atraviesa a nivel personal tras el fin de su matrimonio con el llamado ‘Rey de los huevos’.

Los reporteros corrieron a intentar sacarle alguna declaración, pero ella prefirió guardar silencio, a diferencia de Rafael Fernández, quien sí ha manifestado su postura tras el comunicado que enviaron el viernes por la noche.

Karla Tarazona luce decaída tras separarse de Rafael Fernández (Video: Deyanira Bautista)

LA VIDA SIGUE

Karla Tarazona demuestra una vez más que es una mujer fuerte y resaltó que la vida continúa, tal es así que retomará sus actividades laborales en la conducción del programa ‘D mañana’ y en la radio.

“¿Si estaré mañana (hoy) en el programa? Sí iré. La vida continúa” , expresó brevemente Tarazona a Trome, al ser consultada si hoy aparecería en la conducción de ‘D mañana’, espacio donde se ausentó el pasado viernes.

Rafael Fernández habla de Karla Tarazona tras anuncio del fin de su matrimonio

¿RAFAEL FERNÁNDEZ NO LA PASA BIEN?

En tanto, el empresario Rafael Fernández reapareció en las redes sociales y compartió una fotografía al lado de su hijo Diego, con quien habría pasado estos últimos días a raíz que anunció su separación con Karla Tarazona.

“Gracias, hijo. Me has demostrado madurez y responsabilidad. Ayer me hiciste recordar que siempre estarás para mí ”, escribió Fernández.

MÁS INFORMACIÓN: